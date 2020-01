Imagini uluitoare surprinse în apropierea orașului Wuhan, din China, de unde s-a răspândit tulpina de coronavirus ce a ucis deja 26 de persoane. Zeci de utilaje au fost aduse pentru a construi un spital nou, iar termenul limită pare ireal - doar 10 zile.

Pe imaginile surprinse din aer se pot observa utilajele de mare tonaj ce au început deja să amenajeze terenul pe care va fi construit spitalul special. Se lucrează într-un ritm intens, astfel încât construcția, ce se va întinde pe 25.000 de metri pătrați, să fie terminată în o săptămână și jumătate.

Astfel, pe 3 februarie spitalul ar urma să fie funcțional și să preia pacienții diagnosticați cu virusul Wuhan.

Decizia autorităților din provincia Hubei vine ca urmare a răspândirii coronavirusului ce provoacă o pneumonie pentru care nu există tratament.

Construction began on the night of January 23 for a new specialized hospital for #coronavirus patients in central China's #Wuhan City.



The hospital is designed to have an area of 25,000 square meters with 1,000 beds and will be put into use by February 3 pic.twitter.com/ePQoxJnM0y