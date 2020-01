Membrii trupei Queen sunt primii artişti britanici onoraţi de Royal Mint cu monede de colecţie, care vor intra în curând în circulaţie.

Designul monedei comemorative, realizat de Chris Facey, a fost supervizat de Brian May şi Roger Taylor.

„Este un moment de genul «Cine ar fi crezut?!». Avem o monedă de 5 lire sterline, emisă de Royal Mint, personalizată. Pe o parte este regina, pe cealaltă parte, Queen. Asta nu s-a mai întâmplat până acum. Va fi disponibilă pentru cumpărare în mai multe variante, însoţite de cutii special realizate”, a precizat May într-un mesaj video.

Potrivit site-ului Royal Mint, aceasta este prima monedă dintr-o nouă serie care va sărbători artişti britanici emblematici.

„Este o mare onoare pentru mine să fiu ales. Nu doar pentru că este una dintre trupele mele preferate, dar şi pentru că este prima dată când o trupă apare pe o monedă britanică”, a transmis Facey.

Formaţia Queen a fost înfiinţată în 1970, la Londra. Trupa a cunoscut succesul în formula: Freddie Mercury (voce, pian, chitară), Brian May (chitară, voce), John Deacon (bas) şi Roger Taylor (tobe, voce). După moartea lui Freddie Mercury, pe 24 noiembrie 1991, basistul John Deacon a decis să se retragă din muzică, iar Brian May şi Roger Taylor au continuat să cânte solo, dar şi sub numele Queen, cu diferiţi solişti. În perioada 2004 - 2009, vocalistul formaţiei a fost Paul Rodgers (Free şi Bad Company). Din 2009, alături de May şi Taylor cântă Adam Lambert.

Cu 15 albume de studio, formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, în 2001, şi primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, în 2002. Doi ani mai târziu, Queen a fost inclusă în UK Hall of Fame. Albumele formaţiei au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de exemplare în întreaga lume.

