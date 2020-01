Furtuni de praf şi averse cu grindină s-au abătut duminică seara şi luni asupra mai multor regiuni din estul Australiei, reprezentând noi provocări pentru zonele deja afectate de criza incendiilor forestiere care încă nu s-a încheiat.

În oraşul Melbourne, capitala statului Victoria, au fost semnalate căderi importante de grindină duminică seară, în timp ce în unele zone ale acestui stat au căzut ploi torenţiale, perturbând derularea turneului de tenis Australian Open, transmite Agerpres.

Incendii de vegetaţie au loc în fiecare an în Australia, însă sezonul incendiilor a început foarte devreme în acest an şi a fost extrem de intens din cauza secetei prelungite de pe vasta insulă-continent. Suprafaţa terenurilor distruse de flăcări începând din septembrie este mai mare decât Portugalia. În plus faţă de distrugerea a peste 2.000 de locuinţe, incendiile au provocat moartea a cel puţin 29 de persoane.

Imagini spectaculoase filmate în week-end în statul New South Wales au arătat deplasarea unui zid gigantic de praf peste localităţi din interiorul ţării (Outback). Furtunile de praf au transformat ziua în noapte în mai multe oraşe din regiune.

Canberra a fost, de asemenea, afectată de furtuni cu grindină care au smuls copaci din rădăcini.

Serviciile de urgenţă au cerut oamenilor să-şi ducă maşinile la adăpost şi să nu le lase sub copaci sau liniile de înaltă tensiune.

Biroul de Meteorologie le-a cerut locuitorilor din sud-estul statului New South Wales să se pregătească pentru sosirea furtunii. “Furtuni violente riscă să provoace pagube, vânturi puternice şi uneori căderi importante de grindină şi ploi abundente ar putea provoca inundaţii fulgerătoare în următoarele ore”, a transmis instituţia.

În statul Victoria, unde incendiile de vegetaţie sunt încă active, precipitaţiile din cursul nopţii au fost întâmpinate cu bucurie, însă autorităţile au avertizat şi în legătură cu riscurile asociate ploilor abundente, în special cu posibilitatea producerii alunecărilor de teren. Ele au afirmat, de asemenea, că în pofida acestor precipitaţii, sezonul incendiilor de vegetaţie este departe de a se încheia.