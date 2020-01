Comisia Europeană propune interzicerea substanţelor chimice dăunătoare din cerneala pentru tatuaje şi din cerneala pentru machiaj permanent, printre care pigmenţii albastru şi verde, utilizaţi pe scară largă, a anunţat executivul comunitar, transmite DPA.



''Uniunea Europeană restricţionează substanţele chimice periculoase conţinute în cerneala de tatuaje şi în cerneala pentru machiaj permanent, pentru a spori nivelul de protecţie prin garantarea faptului că ele sunt sigure pentru injectarea sub piele'', a declarat o sursă din Comisia Europeană.



Statele membre ale UE urmează să se pronunţe asupra acestei propuneri în luna februarie.



O petiţie deschisă miercuri în Germania de artistul tatuator Jorn Elsenbruch împotriva unei astfel de interdicţii a strâns deja 100.000 de semnături, inclusiv din partea unor jucători de fotbal cunoscuţi. Petiţia cere parlamentului federal german să împiedice intrarea în vigoare a planificatei interdicţii europene.



''O viaţă fără tatuaje ar putea deveni în curând realitate'', a afirmat Jorn Elsenbruch, care a subliniat că interdicţia ar viza majoritatea culorilor folosite în tatuaje şi ar putea forţa saloanele de tatuaj să se orienteze spre piaţa ilegală.



Restricţiile, care vizează peste 4.000 de substanţe folosite în cerneala pentru tatuaje şi cerneala pentru machiaj permanent, au fost propuse de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), ce are sediul la Helsinki.



Aceste substanţe, printre care pigmenţii blue-15 şi green-7, sunt deja supuse unor restricţii în conformitate cu regulile UE privind produsele cosmetice, a explicat un purtător de cuvânt al ECHA. ''Dacă ele nu sunt autorizate pentru a fi folosite pe piele, ele nu ar trebui să fie permise pentru a fi utilizate nici sub piele'', a adăugat acesta.



ECHA a menţionat că pigmenţii folosiţi în cerneala de tatuaje nu sunt produşi în mod specific în acest scop, au adesea o puritate scăzută şi pot conţine substanţe periculoase.

Sursa: AGERPRES