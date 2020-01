O explozie puternică a avut loc marţi seară la o uzină chimică situată în apropierea orăşelului spaniol Tarragona, deflagraţia generând un incendiu de amploare, informează cotidianul El Mundo. Un om a murit, iar serviciile de pompieri spun că există cel puțin 6 răniți.

Deflagraţia s-a produs în complexul industrial La Canonja din Tarragona, în incinta companiei chimice IQOXE.

Numeroase echipaje de pompieri şi ambulanţe au fost mobilizate la faţa locului. Serviciul de Protecţie Civilă a instituit un perimetru de securitate şi a sfătuit localnicii să rămână în case şi să ţină ferestrele închise.

