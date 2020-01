Australia aruncă o tonă de legume din elicopter pentru animalele care au supraviețuit incendiului. Guvernul a decis să hrănească animalele afectate de incendiile de vegetație din sudul Australiei. Oficialii au aruncat peste 1.000 de kilograme de cartofi dulci și morcovi în zonele populate de animale.

Animalele reușesc să supraviețuiască incendiilor de vegetație, însă rămân fără surse de mâncare, explică oficialul.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei