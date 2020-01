Mai multe grupuri de protestatari au ieșit în stradă la Teheran, după ce autoritățile au recunoscut că avionul ucrainean căzut imediat după decolare, cu 176 de oameni la bord, a fost doborât de o rachetă, relatează The Telegraph.

Oamenii au cerut demisia ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, și au scandat împotriva Gardienilor Revoluţiei, forțele militare de elită care răspund direct în fața ayatollahului.

„Rușine!”, „Demisia” și „Moarte mincinoşilor”, au scandat oamenii.

Autorităţile iraniene au intervenit pentru dispersarea protestatarilor.

Iranul a recunoscut sâmbătă că o unitate antiaeriană a Gardienilor Revoluţiei a doborât din greşeală avionul companiei Ukrainian Airlines. Toate cele 176 de persoane aflate la bord și-au pierdut viața. Avionul a fost doborât în contextul în care Iranul se temea de represalii după ce atacase baze militare din Irak ca ripostă la asasinarea de către SUA a comandantului militar iranian Qassem Soleimani.

"IRGC, shame on you. Let go of our country" - chants at #IranProtests today in Tehran's Amirkabir University after the Revolutionary Guards admit to shooting down a #UkrainianPlane. Today @Maryam_Rajavi called it a great crime that Iran's people will neither forgive nor forget. pic.twitter.com/YDtEMDOT1P

— M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) 11 ianuarie 2020

#IranPlaneCrash #IranProtests

Protestors screaming for Khamenei to resign.

Chants, "All these years of crimes, Death to the Supreme Leader." pic.twitter.com/uL9DM6Xu75 — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) 11 ianuarie 2020

Woah! Now they're chanting for the Supreme Leader to go: "Commander-in-chief, resign, resign".

Iran's regime faces huge public outcry after IRGC admits it caused #UkrainePlaneCrash.

MEK sources say students at #IranProtests in Amirkabir Uni are also chanting Death to the Dictator pic.twitter.com/jOJeQg8tZM

— M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) 11 ianuarie 2020

sursa: digi24.ro