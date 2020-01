Presa iraniană a publicat primele imagini de la locul unde noaptea trecută s-a prăbușit un Boeing ce aparține companiei Ukraine International Airlines și care ar fi avut aproximativ 180 de persoane la bord. Mai mult, oficialii iranieni citați de instituțiile mass-media, susțin că în urma accidentului pasagerii și membrii echipajului au murit.

A Boeing 737 passenger plane carrying 180 people has crashed shortly after takeoff near #Tehran Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran.



The Ukranian airplane was a #Boeing 737#IranAttacks #IranvsUSA #IranWar pic.twitter.com/4D2YiocKUZ