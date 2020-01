Elementul după care a fost identificat corpul lui Qasem Soleimani, generalul iranian ucis într-un atac cu dronă al SUA, este inelul pe care acesta îl purta. O publicaţie a vorbit cu bijutieri pentru a afla ce valoare are bijuteria, scrie MEDIAFAX.

Inelul nu este unul foarte valoros, potrivit bijutierilor cu care au vorbit jurnalişti de la publicaţia New York Post. Aceştia cred că piatra bijuteriei este fie carneol (sau cornalină), fie un rubin. În ambele cazuri, inelul nu valorează mai mult de câteva sute de dolari.

„Din imagine îmi dau seama că este o piatră de carneol - nu este un rubin; provine din Africa”, a declarat Maykel Rieth, tăietor profesionist de pietre preţioase la firma R Gems din New York.

Unii musulmani cred că cei care poartă această piatră pot binecuvânta. Se crede că însuşi Profetul Mahomed purta un inel din argint cu pecete din carneol la degetul mic al mâinii drepte. Mai mult, pe multe pietre de acest fel, de pe inele purtate de musulmani, sunt încrustate rugăciuni scurte.

