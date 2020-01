O mulţime impresionantă de oameni a umplut, luni, străzile din Teheran la înmormântarea generalului iranian Qasem Soleimani, asasinat vineri de armata americană, scrie Digi24.ro

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei a plâns în public în timp ce conducea procesiunea generalului Soleimani, generalul iranian asasinat de armata americană într-un raid în Irak, vineri, relatează The Guardian.

Televiziunea de stat a difuzat imagini cu mulţimea strânsă în Teheran pentru eveniment şi a anunţat că „milioane de oameni” s-au adunat la înmormântarea lui Soleimani. În mulţime oamenii plâng cu portrete ale lui Soleimani în braţe în timp ce strigă „Moarte Americii”.

Live: Funeral processions underway in Iran for the country's most powerful and revered military commander https://t.co/X1SdaQXSK3