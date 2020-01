Secretarul de stat american Mike Pompeo susţine că generalul Soleimani pregătea în regiune o "acţiune de anvergură" care ameninţa "viaţa a sute sau mii de americani", scrie CNN. El a spus că, prin ceea ce a făcut America, au fost salvate vieţi din Europa şi că unii aliaţi europeni par să nu înţeleagă acest lucru.

"Ştiam că este iminent. Am luat decizia pe baza unor evaluări ale serviciilor noastre de informaţii", a susţinut Mike Pompeo.

Vineri, el i-a sunat pe liderii lumii, reamintind, de fiecare dată, "angajamentul" SUA faţă de "dezescaladare".

Secretarul de stat american a discutat în special cu omologii săi francez, chinez, rus, britanic şi german, precum şi cu preşedinţii afgan Ashraf Ghani şi irakian Barham Saleh.

El i-a mulţumit de asemenea prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman pentru sprijinul "de neclintit şi pentru recunoaşterea ameninţărilor agresive şi permanente reprezentate de forţa irakiană Al-Qods" a Gardienilor Revoluţiei.

„Am petrecut ultima zi și jumătate, două zile, vorbind cu partenerii din regiune, împărtășind cu ei ceea ce făceam, de ce o facem, căutând ajutorul lor”, a spus el, adăugând că unii au fost „fantastici.

„Sincer, europenii nu au fost atât de ajutor cum mi-aș fi dorit să fie. Britanicii, francezii, germanii trebuie să înțeleagă ceea ce am făcut, că ce am făcut noi, americanii, am salvat vieți și în Europa ”, a spus el, citat de CNN.

Preşedintele american, Donald Trump, a dat asigurări vineri că nu doreşte o „schimbare de regim” la Teheran după eliminarea generalului iranian Qasem Soleimani pe care l-a descris drept „teroristul numărul unu” al planetei. Donald Trump a repetat că a acţionat pentru a opri un război, nu pentru a începe altul și a spus că generalul iranian pregătea atacuri „iminente” contra diplomaţilor şi militarilor americani.

Digi24