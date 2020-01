Actriţa americană Mollie Fitzgerald, care a jucat în filmul "Captain America: The First Avenger", este acuzată că şi-a înjunghiat mortal mama, într-o casă din suburbiile oraşului Kansas, potrivit Associated Press.

Actriţa în vârstă de 38 de ani a fost arestată marţi de poliţia din Olathe, Kansas, potrivit publicaţiei Kansas City Star.

Fitzgerald a fost acuzată de crimă şi încarcerată, iar cauţiunea a fost stabilită la 500.000 de dolari.

Mama acesteia, Patricia "Tee: Fitzgerald, în vârstă de 68 de ani, a fost descoperită moartă pe 20 decembrie 2019, în locuinţa sa din Olathe.

Mollie Fitzgerald este regizoare, producătoare şi actriţă, potrivit imdb.com. A lucrat la filme independente, inclusiv "The Lawful Truth" (2014), "The Creeps" (2017).

În "Căpitanul America: Primul Răzbunător" (2011), a jucat rolul unei fete Stark şi a lucrat şi ca asistentă a regizorului Joe Johnson. Filmul a avut încasări de 176,6 milioane de dolari în SUA.

Digi24