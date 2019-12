Cinci persoane au murit, iar altele trei au ajuns la spital, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în statul american Louisiana.

Presa americană scrie că în avion se aflau opt persoane, iar printre cei decedați se află un adolescent de 15 ani, o tânără de 30 de ani, iar ceilalți trei, sunt doi bărbați de 51 și 59 de ani, dar și o femeie în vârstă de 51 de ani. Unul dintre bărbații morți era pilotul avionului.

BREAKING: 5 people confirmed dead after small plane crash in Lafayette, Louisiana. New conference starting shortly. pic.twitter.com/bFx2JlIfyv