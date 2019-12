Un cuplu din Marea Britanie a sărbătorit anul acesta un Crăciun special după ce motanul lor dispărut în urmă cu şase ani a revenit acasă, informează vineri The Independent. Motanul, pe nume Tabs, a dispărut în februarie 2013, când Jude şi John Kinloch se pregăteau să se mute.

Proprietarii nu au mai aflat nimic despre Tabs până marţi, când Lisa Jones, voluntară la un centru pentru salvarea animalelor, a găsit o pisică ''emaciată'' lângă casa ei din localitatea Gillingham, în Kent, şi a aflat, datorită plăcuţei de identificare, numele şi numărul de telefon al proprietarilor.



''Mi-am spus că pisica are nevoie de îngrijire. Eu am fost persoană fără adăpost. Nu aş dori nimănui aşa ceva, pentru că ştiu cum este'', a declarat ea.



Când Jones a contactat familia Kinloch aceştia au fost în stare de şoc şi s-au urcat imediat în maşină ca să îl ia pe Tabs, în vârstă de 19 ani. ''Nu ne-a venit să credem când am primit apelul telefonic'', a povestit Jude. ''La început am crezut că e o glumă. Apoi, când a spus numele pisicii, Tabs, am ştiut că nu e (o farsă)'', a adăugat ea.

Jude a declarat că John ''nu a încetat să plângă'' de când a dispărut Tabs şi a păstrat o fotografie cu el ca economizor al ecranului computerului. ''E ca şi cum şi-ar fi regăsit cel mai bun prieten'', a adăugat ea.



''La 19 ani a făcut bine să fie încă în viaţă, mai ales ţinând cont prin câte a trecut", a mai spus Jude. ''Cum a supravieţuit, habar nu am. Poate că aştepta să ne vadă din nou. Este uimitor. Este într-adevăr o minune de Crăciun'', a adăugat ea.

sursa: agerpres.ro