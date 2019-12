Un panou enorm pe care Stalin este pictat ca un Terminator, împreună cu celebra frază “I’ll be back” (”Mă voi întoarce”) rostită de Arnold Schwarzenegger în filmul Terminator, a apărut în orașul Balakhna din regiunea rusească Nizhny Novgorod, scrie Moscow Times.

Menționăm că, rușii au comemorat, sâmbătă, 140 de ani de la nașterea sângerosului dictator, Iosif Stalin. La mormântul acestuia din Piața Roșie au fost depuse flori, în Moscova a avut loc și un marș în memoria fostului conducător sovietic, iar în Volgograd (fost Stalingrad) a fost dezvelit un bust al lui Stalin.

In the Russian commuter town of Balakhna (near Nizhny Novgorod), a banner has been placed on a building with Josef Stalin styled as the "The Terminator". He's wearing sunglasses & there are two messages: “I'll be back” & “75 years since the Great (WW2) Victory (over Germany)." pic.twitter.com/A9wW2zbsnK