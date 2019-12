SUA sunt foarte preocupate privind o intensificare a conflictului din Libia, în condiţiile în care un număr tot mai mare de persoane despre care se crede că sunt mercenari ruşi susţin forţele mareşalului Khalifa Haftar în teren, a declarat sâmbătă un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, relatează Reuters.

SUA continuă să recunoască guvernul de uniune naţională condus de Fayez al-Serraj, a spus oficialul citat, dar a adăugat că Washingtonul nu este de o parte sau alta în conflict şi discută cu toate părţile care ar putea influenţa încheierea unui acord.



"Cu numărul sporit de agenţi Wagner şi de mercenari în teren, credem că tabloul conflictului se schimbă şi se intensifică", a spus oficialul, care a vorbit sub protecţia anonimatului, referindu-se la grupul de mercenari ruşi cunoscut sub numele de Wagner.



Libia este divizată din 2014 între tabere politice şi militare care îşi au sediul în capitala Tripoli şi în estul ţării. Guvernul lui Serraj se luptă în prezent cu forţele conduse de mareşalul Khalifa Haftar, care îşi are fieful în estul Libiei.



Haftar este susţinut de Egipt, Emiratele Arabe Unite şi cel mai recent de mercenari ruşi, potrivit unor diplomaţi şi oficiali de la Tripoli.



Turcia a susţinut guvernul recunoscut internaţional condus de Fayez al-Serraj, iar cele două părţi au încheiat un memorandum de înţelegere asupra cooperării maritime în estul Mediteranei, o decizie pe care oficialul american a descris-o drept "dăunătoare" şi "provocatoare".



"Din perspectiva SUA, asta reprezintă o preocupare... Nu este momentul să se provoace mai multă instabilitate în Mediterana", a spus oficialul citat.

