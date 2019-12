Incidente violente au avut loc pe străzile din Barcelona, miercuri seara, la scurt timp după meciul dintre echipa locală şi Real Madrid, scor 0-0. 46 de persoane au fost rănite în urma altercaţiilor dintre susţinătorii independenţei catalane şi forţele de ordine, scrie Mediafax.ro

Protestatarii mascaţi au incendiat mai multe tomberoane şi au aruncat cu pietre şi sticle către poliţişti, care au replicat folosind gloanţe de cauciuc şi bastoane. De asemenea, demonstranţii au încercat să răstoarne o maşină de poliţie şi au dat jos câteva dintre semnele de circulaţie prezente în zona stadionului "Camp Nou".

În urma incidentelor, 46 de persoane au fost rănite uşor, opt dintre acestea fiind transportate la spital, au transmis serviciile de urgenţă, potrivit sursei citate.

Au fost primele incidente violente din Catalonia, după cele din luna octombrie, venite în urma condamnării a nouă lideri catalani la mai mulţi ani de închisoare.

Partida dintre FC Barcelona şi Real Madrid, încheiată cu scorul de 0-0, nu a avut parte de incidente majore. Fanii catalani au afişat mesaje precum: "Spania, stai jos să vorbim" şi "Libertate", iar jocul a fost oprit pentru aproximativ două minute, după ce, în repriza a doua, mai multe baloane au fost aruncate în teren.

HAPPENING NOW: Protesters In Support Of Catalan Independence Have Been Attacked By A Group Dressed All In Black.



The protest is taking place outside of Camp Nou where FC Barcelona are currently playing.



Police have not arrested any of the attackers. pic.twitter.com/FdZpMFjvfK