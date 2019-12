Atacul armat al armat care a avut loc marți după-amiază în Jersey City, în statul american New Jersey, soldat cu moartea a șase persoane, printre care un polițist, trei civili și doi suspecți, a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar imaginile au fost postate pe o rețea de socializare.

SEE THE ATTACK UNFOLD: Gunmen who targeted Jewish Kosher supermarket in Jersey City on Tuesday were captured on security camera. pic.twitter.com/8RvGYaaFUS

— Breaking911 (@Breaking911) 11 decembrie 2019