Un incendiu a izbucnit joi la bordul unicului portavion rus, Amiral Kuzneţov, în timpul unor lucrări pe navă, aflată la chei, la Murmansk, ultimul incident dintr-o lungă listă în Marina rusă, relatează AFP.

Potrivit agenţiilor ruse de presă, un muncitor a fost dat dispărut, iar alţi şase au fost răniţi în acest incendiu, care are loc la un an de la un incident precedent, în care cheiul plutitor la care era amarat portavionul s-a scufundat, omorând un om.There is a correction the previous video is old one. The new one is here.

Unicul portavion al Flotei ruse, bătrânul Amiral Kuzneţov este supus unor lucrări de reparaţii şi mentenanţă de la începutul lui 2017, prevăzute să dureze până în 2021.

Potrivit agenţiei RIA Novosti, care citează şantierul naval Zvezdocika, însărcinat cu lucrările, incendiul a pornit în timp ce erau în curs operaţiuni de sudură.

”Incendiul, care izbucnit în prima sală a maşinilor, nu a depăşit limitele acesteia”, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de salvare ale şantierului pentru agenţia rusă de presă Tass.

”Este o eroare umană”, a declarat pentru agenţia Interfax Alksei Rahmanov, preşedintele întreprinderii publice ruse United Shipbuilding Corporation (USC), care deţine Zvezdocika, adăugând că o anchetă are loc pentru a se afla dacă lucrările de sudură erau conforme normelor de securitate.

#Breaking #Russia | Number of injured in fire on Admiral Kuznetsov rises to 6, 1 is in critical condition https://t.co/nKsq5b52ly pic.twitter.com/af6gzjKNEm — Atlantide (@Atlantide4world) 12 decembrie 2019

Trei muncitori au fost daţi dispăruţi iniţial, însă doi au fost găsiţi, iar unul este în continuare dat dispărut, potrivit agenţiilor ruse de presă.

”Şase persoane au fost rănite”, a precizat o sursă din cadrul serviciilor de salvare pentru Tass.

Ministerul Apărării, citat de agenţii, a anunţat că ”doi militari au primit ajutor medical”, dar că ”viaţa lor nu este în pericol”.

Peste 400 de persoane se aflau la bordul navei în momentul izbucnirii incendiului, a precizat un purtător de cuvânt al Zvezdocika pentru agenţia Tass.

”Toţi muncitorii care efectuau lucrări la bordul portavionului au fost evacuaţi”, a anunţat întreprinderea USC citată de RIA Novosti.

ACCIDENTE REPTATE

Incendiul nu era controlat până joi la prânz. Potrivit unor surse citate de agenţiile ruse de presă, flăcările ar fi cuprins o suprafaţă de 120 până la 600 de metri pătraţi.

Introdus în serviciu în 1990, Amiral Kuzneţov a fost desfăşurat în ultimii ani la Marea Mediterană, în cadrul intervenţiei armate ruse în Siria. În cursul acestei misiuni, două avioane de vânătoare au căzut în apă în timp ce încercau să aterizeze pe navă, iar piloţii s-au catapultat în ambele cazuri şi au fost salvaţi.

