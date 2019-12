Donald Trump a postat 5 mesaje în succesiune rapidă ca reacţie după ce Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA a anunţat care vor fi capetele de acuzare pentru care va fi judecat în Senat. Ca deobicei, Trump îşi insultă adversarii politici cu porecle, acuză o „vânătoare de vrăjitoare” şi spune că are „una dintre cele mai de succes preşedinţii din istoria ţării”.

În primul său mesaj, postat imediat după anunţul capetelor de acuzare, Trump spune că punerea sa sub acuzare este „o nebunie” şi că are „una dintre cele mai de succes preşedinţii pe care le-a avut cineva vreodată”. Trump se laudă cu „cea mai puternică economie din istoria ţării” şi cu „rezultatele palpabile” ale guvernării sale.

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г.

„Schiff cel perfid (n. red. - Shifty Schiff, eng.), un politician complet corupt, a făcut o afirmaţie oribilă şi frauduloasă, a citit-o în Congres şi a spus că acele vorbe au venit de la mine. A fost prins, a fost foarte ruşinat, dar nimic nu i s-a întâmplat pentru că a comis această fraudă. Va răspunde pentru aceste lucruri!”, a scris Donald Trump într-unul dintre mesajele sale de pe Twitter.

Shifty Schiff, a totally corrupt politician, made up a horrible and fraudulent statement, read it to Congress, and said those words came from me. He got caught, was very embarrassed, yet nothing happened to him for committing this fraud. He’ll eventually have to answer for this! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г.

Într-un alt mesaj, Donald Trump nu scrie decât: „Vânătoare de vrăjitoare”, mesajul fiind scris complet cu majuscule.

WITCH HUNT!

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г. Read the Transcripts! “us” is a reference to USA, not me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г.

Dacă va fi condamnat şi de Senat, Donald Trump va fi demis oficial din funcţia de preşedinte al SUA, iar vicepreşedintele Mike Pence va deveni al 46-lea preşedinte SUA, urmând să termine restul de mandat care expiră în ianuarie 2021. În cazul în care va fi demis, Senatul poate să îi interzică lui Trump să mai candideze din nou la preşedinţia SUA.

Camera Reprezentanţilor va vota în cursul săptămânii care urmează dacă îl va pune sub acuzare pe Donald Trump, capetele de acuzare fiind abuzul de putere şi obstrucţionarea Congresului. Democraţii se bucură de majoritate în camera inferioară a Congresului american, iar şansele ca punerea sub acuzare să fie adoptată sunt foarte mari.

Dacă va fi pus sub acuzare, Trump va fi al treilea preşedinte american care trece prin această procedură prin care poate fi demis. Înaintea lui au mai fost puşi sub acuzare preşedinţii Andrew Johnson (1865-1869) şi Bill Clinton (1993-2001). Niciunul dintre cei doi nu a fost condamnat de Senat. Procedura spune că reprezentanţii din Congres vor vota în următoarele săptămâni asupra celor două capete de acuzare, însă în acest moment, democraţii au suficiente voturi pentru ca punerea sub acuzare să treacă fără probleme.

Andrew Johnson, succesorul lui Abraham Lincoln, a fost cel mai aproape de a fi demis dar a scăpat de condamnarea din Senat la o diferenţă de un vot.

