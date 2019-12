Patru persoane au murit şi alte patru au fost date dispărute în urma unei puternice explozii de gaz care a distrus miercuri seară o casă la Szczyrk, o staţiune de schi din sudul Poloniei, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP, transmite şi agerpres.

Joi dimineaţă, circa o sută de pompieri căutau în continuare supravieţuitori printre rămăşiţele arse, explozia fiind însoţită de un mare incendiu.

Conform guvernatorului provincial (voievod) al Sileziei, Jaroslaw Wieczorek, unul dintre cei patru morţi este un copil.

Într-o declaraţie pentru jurnalişti la locul accidentului, el a spus că primele informaţii relevă că în casă se aflau opt persoane la momentul exploziei.

A large gas #explosion caused a three-storey building in the #Polish ski resort of #Szczyrk in southern #Poland to collapse on Wednesday, a local police spokesman said. #developingstory More: https://t.co/MMaQCkIYfy pic.twitter.com/TQ017vcTTU