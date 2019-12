Preşedintele american Donald Trump a calificat marţi drept 'foarte insultătoare' remarca preşedintelui francez Emmanuel Macron că NATO ar fi în 'moarte cerebrală' şi şi-a exprimat intenţia de a discuta cu acesta în decursul zilei de marţi cu prilejul summitului Alianţei Nord-Atlantice de la Londra, informează AFP.



'Cred că a fost foarte insultător', a declarat Trump în cursul unei conferinţe de presă susţinute în comun cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, înainte de deschiderea summitului aniversar al NATO la Londra, dedicat împlinirii a 70 de ani de la crearea blocului nord-atlantic.



Potrivit preşedintelui american, declaraţia şefului statului francez este 'dezagreabilă' şi 'lipsită de respect', potrivit EFE.



A fost o remarcă 'foarte, foarte neplăcută la adresa celorlalte 28 de ţări' membre, a adăugat el.



Donald Trump s-a declarat 'foarte surprins' de această declaraţie a lui Emmanuel Macron şi o consideră 'foarte periculoasă' pentru Franţa. 'Nimeni altcineva nu are mai multă nevoie de NATO decât de Franţa', a spus el.



'Franţa are nevoie de NATO', a insistat preşedintele american în cursul conferinţei de presă cu Stoltenberg la Londra.



'Mă uit la el (la preşedintele francez Emmanuel Macron) şi vreau să spun că are nevoie de protecţie mai mult ca oricine altcineva şi îl văd desprinzându-se. Sunt puţin surprins de aceasta', a adăugat Donald Trump, citat de Reuters.



Emmanuel Macron a apreciat că NATO se află în 'moarte cerebrală' după ofensiva lansată de Ankara în nord-estul Siriei fără nicio consultare cu aliaţii ei, dar cu asentimentul preşedintelui american.



Preşedintele francez a declarat că îşi 'asumă în totalitate' aceste critici într-o întâlnire cu Jens Stoltenberg joi la Paris. Emmanuel Macrin a deplâns între altele că ultimele două summituri NATO au fost 'consacrate doar problemei de a uşura costurile financiare pentru Statele Unite'.



În acest timp, 'probleme strategice privind pacea în Europa, relaţia cu Rusia, subiectul Turciei sau cine este inamicul? (NATO) nu au fost rezolvate', a declarat Macron, citat de AFP. AGERPRES/