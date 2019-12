Președintele Vladimir Putin și omologul său Xi Jinping inaugurează luni primul gazoduct al Rusiei spre China, arată Agerpres. Gazoductul Power of Siberia are la bază un contract de peste 400 de miliarde de dolari, cel mai mare din istoria colosului rus Gazprom. Proiectul ruso-chinez este doar unul din cele trei mari gazoducte care vor consolida poziția Rusiei de cel mai mare exportator mondial de gaze.

Preşedinţii Vladimir Putin şi Xi Jinping participă astăzi la o videoconferinţă organizată cu prilejul inaugurării acestui gazoduct care concretizează dorinţa Rusiei de a se apropia de Asia pe fondul tensiunilor dintre Moscova şi Occident, potrivit The Japan Times.

Beijingul a devenit un partener strategic pentru Moscova, care încearcă să îşi diversifice pieţele de export, în condiţiile în care în prezent exporturile ruseşti de gaze naturale merg în special în Europa. Gazoductul Power of Siberia are o lungime de circa 3.000 de kilometri şi va conecta zăcămintele de gaze naturale din Siberia orientală de frontiera ruso-chineză. La rândul său, China ar urma să finalizeze în 2022-2023 un gazoduct care va face legătura între frontiera cu Rusia şi metropola Shanghai. Contractul de 400 de miliarde de dolari Noul gazoduct este însoţit de un uriaş contract de aprovizionare de gaze, semnat în mai 2014 de grupul rus Gazprom şi concernul chinez CNPC, şi a cărui valoare este estimată la peste 400 de miliarde de dolari pe 30 de ani.

Este cel mai mare contract din istoria Gazprom. În paralel, China este un partener major al Rusiei în domeniul gazelor naturale lichefiate, prin intermediul a două uriaşe proiecte ale grupului privat rus Novatek în zona Arctică.

Gazoductul Power of Siberia este ”unul din cele mai aşteptate proiecte energetice din Asia, cu implicaţii importante pentru aprovizionarea cu gaze naturale a Chinei, pentru cererea de importuri de gaze naturale lichefiate în regiune şi pentru strategia energetică a Moscovei în Asia”, apreciază analiştii de la S&P Global Platts.

Costul gazoductului Power of Siberia este estimat de Gazprom la 55 miliarde dolari, capacitatea sa urmând să ajungă la 38 miliarde metri cubi pe an în jurul anului 2022-2023, adică 9,5% din cantitatea totală de gaze naturale consumată de China. Încă două gazoducte, în perioada următoare Până acum vânzările de gaze naturale spre Europa şi Turcia reprezentau cea mai mare parte a profiturilor realizate de Gazprom.

Alături de Power of Siberia, gigantul rus urmează să inaugureze în următoarele săptămâni alte două mari gazoducte. Unul este Nord Stream 2, o conductă care va lega Rusia de Germania via Marea Baltică, ocolind Ucraina, iar cel de al doilea este TurkStream, care va face legătura dintre Rusia şi Turcia via Marea Neagră, ocolind de asemenea Ucraina.