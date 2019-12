Casa Albă a comunicat duminică democraţilor din Camera Reprezentanţilor că preşedintele Donald Trump nu va trimite un avocat pentru a participa la o audiere ce va avea loc în această săptămână, invocând lipsa unei "corectitudini fundamentale", informează Reuters şi dpa.

Decizia Casei Albe vine ca răspuns la primul dintre cele două termene cruciale ce i-au fost comunicate în această săptămână, când democraţii se pregătesc să îşi mute atenţia de la faza de documentare la cea de examinare a posibilelor acuzaţii de conduită incorectă pe care Trump le-ar fi avut în relaţia cu Ucraina în cadrul anchetei ce vizează declanşarea unei proceduri de punere sub acuzare şi destituire a preşedintelui SUA.



Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor, însărcinată să evalueze acuzaţiile cunoscute sub numele de articole de punere sub acuzare i-a acordat răgaz preşedintelui Trump până duminică la ora 18 p.m. (23:00 GMT) pentru a comunica dacă va trimite un avocat să ia parte la şedinţa de miercuri a comisiei juridice.



"Nu putem preconiza în mod echitabil să participăm la o audiere în timp ce martorii nu au fost încă numiţi şi continuă să fie neclar dacă comisia juridică va asigura preşedintelui un proces echitabil prin audieri suplimentare", se arată în scrisoarea de răspuns a avocatului Casei Albe Pat Cipollone adresată preşedintelui comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor Jerrold Nadler.



Cipollone menţionează "absenţa completă a respectării procedurilor şi a echităţii fundamentale care să fie acordate preşedintelui" în procedura de punere sub acuzare. El a adăugat că din partea Casei Albe va veni un răspuns la o altă solicitare ce are termen limită ziua de vineri, în legătură cu decizia preşedintelui Trump de a recurge sau nu la apărare în următoarele etape ale procedurii de punere sub acuzare.



Nadler a stabilit un al doilea termen limită pentru vineri, ora 17:00 p.m. (22:00 GMT), pentru ca Trump să comunice dacă el sau avocatul său vor participa la procedurile suplimentare preconizate să se desfăşoare săptămâna viitoare şi în care vor fi examinate probele împotriva sa.



Trei grupuri de anchetă, conduse de Comisia pentru informaţii din Camera Reprezentaţilor, urmează să publice un raport oficial în această săptămână, marţi, după întoarcerea parlamentarilor din vacanţa de Ziua Recunoştinţei.



Raportul va conţine probele adunate de comisiile pentru informaţii, afaceri externe şi supraveghere.



Luni seara, membrii comisiei pentru informaţii vor examina raportul într-un format restrâns, urmând ca în formula completă, comisia să îl studieze şi să îl voteze marţi. Raportul va fi transmis ulterior comisiei juridice.



Preşedintele Donald Trump neagă constant comiterea vreunei infracţiuni, apreciind că punerea sa sub acuzare este o făcătură şi o vânătoare de vrăjitoare.

