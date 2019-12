Bărbatul care s-a luptat cu teroristul ce a atacat cu un cuțit, vineri, cinci oameni pe Podul Londrei, este un bucătar polonez. Iar un alt erou al care a intervenit este un bărbat condamnat pentru crimă.

Poliția a dezvăluit că autorul atentatului de la Londra, împușcat mortal de forțele de ordine, este Usman Khan. Acesta fusese închis în 2012 pentru sub acuzația de terorism.

Bărbatul fusese eliberat condiționat în decembrie 2018 și purta o brățară electronică de supraveghere în momentul comiterii atacului.

La momentul atacului, mai mulți oameni au încercat să intervină pentru a-l opri pe atacator.

Printre aceștia, se numără un bucătar polonez care lucra în clădirea Fishmongers' Hall, aflată în partea de nord a London Bridge, relatează Irish Post.

Un alt erou care a intervenit în întâmplarea tragică este un condamnat pentru crimă ce obținuse o zi de permisie din închisoare. Acesta a intervenit la fața locului, pentru a salva viața unei femei.

The man armed with a Narwhal tusk who helped to stop the terrorist attack yesterday on London bridge was a Polish chef called Łukasz, reports @thetimes pic.twitter.com/VHEWvhRxT5