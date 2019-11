Poliția londoneză a anunțat că intervine la un "incident" pe London Bridge, în centrul capitalei britanice, unde un ziarist BBC a afirmat că a auzit două focuri de armă și a văzut un bărbat întins pe asfalt, scrie AFP.

„Suntem în primul stadiu al procesului de tratare a unui incident la London Bridge", a precizat Metropolitan Police pe Twitter.

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb

BREAKING: At least one person shot and seriously injured by armed police on London bridge z after a reported possible stabbing attack.

(Credit @ArchieScarboro ) pic.twitter.com/rGmka6JbZ1