O spectaculoasă explozie s-a produs la primele ore ale dimineţii de miercuri la o uzină chimică din Texas. Trei angajaţi au fost răniţi, relatează AFP, Reuters şi BBC.

Serviciile de pompieri au anunţat pe Twitter că s-a decis evacuarea zonei pe o rază de circa 800 de metri în jurul uzinei TPC din Port Neches, unde a avut loc deflagraţia, care a ridicat o uriaşă minge de foc în atmosferă şi al cărei suflu a fost resimţit la o distanţă de aproape 50 de kilometri.

Deflagraţia s-a produs în jurul orei locale 10.00 (07.00 GMT) la uzina petrochimică aflată la circa 135 de kilometri de Houston, unul din cele mai mari oraşe din SUA. Potrivit Reuters, grupul TPC, care produce la Port Neches butadienă şi alte derivate din petrol, are 175 de angajaţi la uzina afectată de explozie, 50 de lucrători contractuali fiind prezenţi în mod obişnuit la faţa locului.

Here's another look at the latest explosion that happened about 2 p.m. at the scene of a fire that has been burning since about 1 a.m.this morning. Officials say that ALL firefighters have been accounted for.

MORE: https://t.co/FGYHV2w1p7 pic.twitter.com/QK7mLVtk7j