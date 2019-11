Pierderile provocate de furturile de monede digitale au urcat cu peste 150%, la 4,4 miliarde de dolari, în primele 9 luni ale acestui an, de la 1,7 miliarde de dolari în aceeaşi perioadă a anului 2018, potrivit unui raport realizat de compania CipherTrace, obţinut de Reuters.

”Creşterea de 150% a furturilor de criptomonede şi a fraudelor reflectă modul în care infractorii se adaptează pentru a obţine câştiguri tot mai mari”, a declarat Dave Jevans, director general al CipherTrace.

Acesta a adăugat că infractorii urmăresc banii, iar banii sunt chiar aici, gata să fie luaţi. Atacurile mici sunt deseori mai uşor de prevenit, dar tacurile ţintite sunt mult mai profitabile.

Criptomonedele au atras o atenţie mare din partea autorităţilor de reglementare din întreaga lume, pe măsură ce dezvoltatorii şi participaţii la piaţă încearcă să aducă clasa lor de active pe segmentul principal.

Două furturi mari au determinat creşterea din acest an a pierderilor, potrivit CipherTrace.

Una dintre fraude a provocat utilizatorilor şi clienţilor pierderi în valoare de 2,9 miliarde de dolari, constând într-o schemă piramidală (Ponzi) care a implicat un portofel de criptomonede şi schimb valutar, PlusToken.

Cealaltă fraudă importantă din acest an a fost o pierdere de 195 de milioane de dolari, pe platoforma QuadrigaCX.

”Chiar şi fără cele două fraude, asistăm la furturi de ordinul milioanelor de dolari. De la an la an are loc o creştere relativ consistentă a activităţilor infracţionale şi nu ne aşteptăm ca acest lucru să se schimbe peste noapte”, a spus Jevans.

Acesta a adăugat că atacurile în valoare de sub 5 milioane de dolari deseori nu sunt raportate, platformele de tranzacţionare şi poliţia concentrându-se pe riscurile mai mari.

CipherTrace a raportat că furturile şi escrocheriile din trimestrul al treilea au atins 15,5 milioane de dolari, cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani.

Potrivit raportului, dintre cele mai mari 120 de platforme de tranzacţionare a criptomonedelor la nivel mondial, 65% impun condiţii slabe pentru cunoaşterea clienţilor.

Sursa: news.ro