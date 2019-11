O eroare de pilotaj şi o posibilă dezorientare a echipajului din cauza vremii nefavorabile au dus la prăbuşirea unui avion de pasageri al FlyDubai în Rusia, în 2016, potrivit unui raport dat publicităţii marţi de Comisia de aviaţie interstatală din Rusia, relatează Agerpres.

Avionul Boeing 737-800 din Dubai, operat de linia aeriană FlyDubai, s-a prăbuşit în primele ore ale zilei de 19 martie 2016, pe aeroportul din Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei, la a doua tentativă de a ateriza. Toţi cei 62 de oameni aflaţi la bord au murit.

Footage claiming to show crash and explosion of #FlyDubai FZ981 emerges; authenticity not yet verifiedhttps://t.co/yzCDk5dbLU