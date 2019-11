Poliţia a dispersat marţi cu tunuri cu apă manifestanţi adunaţi de luni seara în faţa Parlamentului de la Tbilisi, Georgia fiind cuprinsă de un val de proteste vizând partidul de la putere, relatează AFP.

Luni, aproape 20.000 de persoane s-au adunat în centrul Tbilisi, capitala ţării, pentru a cere demisia Guvernului şi alegeri legislative anticipate.

Înfruntând o temperatură glacială, sute de manifestanţi au rămas la faţa locului, blocând intrările în Parlament şi ameninţând să împiedice deputaţii să intre în clădire, unde urma să aibă loc marţi o sesiune plenară.

Marţi dimineaţa poliţia antirevoltă a folosit tunuri cu apă pentru a dipsersa mulţimea, după ce a arestat, la prima oră, mai mulţi protestatari şi a reţinut o scurtă perioadăde timp doi influenţi lideri ai opoziţiei, potrivit postului georgian de televiziune Mtavari TV, favorabil opoziţiei.

In front of the Parliament building. Georgia protests. #Tbilisi #Tbilisiprotests #Georgia pic.twitter.com/AcW5IT1ddC