Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, l-a felicitat luni seară pe președintele Klaus Iohannnis pentru câștigarea alegerilor prezidențiale, într-un mesaj publicat pe Twitter, fiind prima reacție venită de pe peste ocean la rezultatul scrutinului prezidențial din România.

”Felicitări președintelui Iohannis și poporului român pentru succesul alegerilor prezidențiale. Așteptăm cu nerăbdare să consolidăm parteneriatul nostru strategic pe mai departe și mulțumim României, aliatul nostru NATO, pentru sprijinul acordat eforturilor dedicate securității internaționale”, a scris Pompeo, pe Twitter.

Congratulations to President Iohannis and the Romanian people on a successful presidential election. We look forward to strengthening our strategic partnership further and thank our #NATO Ally #Romania for its support of international security efforts.