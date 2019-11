Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marţi cu puţin timp înainte de ora locală 4:00, al doilea în aproximativ două luni, anunţă Reuters.

Cutremurul a avut epicentrul între oraşul port Durres şi capitală la o adâncime mică, de 10 km.

Doi purtători de cuvânt ai Guvernului de la Tirana au declarat pentru Reuters că cele mai mari pagube produse clădirilor au fost la Durres şi câteva persoane au fost duse la spitalul din Tirana.

NEW: Video shows building collapse in Durrës after quake hits Albania; no word on casualties pic.twitter.com/QH0bhzermu