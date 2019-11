Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marţi cu puţin timp înainte de ora locală 4:00, al doilea în aproximativ două luni, anunţă Reuters.

UPDATE // 10:37 // Cel puțin șase persoane au murit, iar altele 150 au fost rănite. De luni seară până marți dimineața au avut loc 15 cutremure cu magnitudine peste 3, în aceeași zonă. Cel mai mare dintre ele este cel de 6,3, urmat la scurt timp de o replică de 5,3.

Cel mai grav afectat este Durres, al doilea oraș ca mărime din Albania. Este și localitatea cea mai apropiată de centrul seismic al cutremurelor produse în ultimele 9 ore. Conform autorităților, cel puțin 15 oameni sunt prinși sub o clădire de 6 etaje care s-a prăbușit, unde au loc în acest moment operațiuni de salvare.

Știrea inițială

Cutremurul a avut epicentrul între oraşul port Durres şi capitală la o adâncime mică, de 10 km.

Doi purtători de cuvânt ai Guvernului de la Tirana au declarat pentru Reuters că cele mai mari pagube produse clădirilor au fost la Durres şi câteva persoane au fost duse la spitalul din Tirana.

NEW: Video shows building collapse in Durrës after quake hits Albania; no word on casualties pic.twitter.com/QH0bhzermu