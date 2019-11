Ministerul Afacerilor Externe salută raportul ”Strengthening NATO’s Eastern Flank – A Strategy for Baltic – Black Sea Coherence”, realizat şi publicat de prestigioasa organizaţie Center for European Policy Analysis (CEPA) din Washington, singurul think tank din capitala SUA dedicat problematicii Europei Centrale şi de Est.

”Raportul reprezintă o contribuţie utilă şi valoroasă pentru facilitarea înţelegerii şi aprofundarea cunoaşterii situaţiei de securitate pe Flancul Estic şi a rolului NATO în regiunea Mării Negre şi regiunea Mării Baltice şi a rezultat inclusiv în urma unei cooperări apropiate dintre CEPA şi instituţiile de resort din România”, informează MAE într-un comunixat remis CaleaEuropeană.ro. Raportul sintetizează şi avansează sugestii pertinente pentru gestionarea eficace a provocărilor de pe Flancul Estic al NATO, cu propuneri care ţin cont de specificul şi dinamica evoluţiilor cu relevanţă aparte pentru regiunea menţionată.



România împărtăşeşte evaluarea conform căreia, dată fiind menţinerea unei situaţii de securitate complexe în aceste regiuni, este importantă continuarea procesului de adaptare a posturii NATO de descurajare şi apărare, iar cooperarea strânsă cu ţările partenere din vecinătatea estică trebuie să rămână o prioritate pentru Alianţă.



România va continua să se implice activ în vederea implementării depline a deciziilor aliate relevante şi în promovarea unei abordări strategice unitare şi pe termen lung a NATO cu privire la Flancul Estic.