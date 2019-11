Donald Trump a dat asigurări joi că va publica documente despre situaţia sa financiară ”înaintea alegerilor” prezidenţiale din noiembrie 2020, în contextul în care procurorul Manhattanului şi democraţii din Congres încearcă să obţină declaraţiile sale de impozit împotriva voinţei sale, relatează AFP.

”Vânătoarea de vrăjitoare continuă cu procurori locali newyorkezi care trec în revistă toate tranzacţiile financiare pe care le-am efectuat vreodată. Nemaivăzut în cazul unui preşedinte, ceea ce fac ei este ilegal”, a apreciat preşedintele american într-un tweet.

Bob Mueller, after spending two years and 45 million dollars, went over all of my financials, & my taxes, and found nothing. Now the Witch Hunt continues with local New York Democrat prosecutors going over every financial deal I have ever done. This has never happened to a.....