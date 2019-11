Primăria Sectorului 4 din București a sprijinit financiar cei peste 7 000 de români din comuna Mahala, o localitate cu patru sate din orașul Cernăuți, construind prima grădiniță pentru copiii români din oraș.

Ca urmare a unui acord de înfrățire, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București a construit trei unități de învățământ, două grădinițe, o școală și o bibliotecă pentru românii din localitățile Mahala și Ostrița din Cernăuți, transmite B1.ro.

Noua grădiniță din Mahala dispune de 120 de locuri, fiind singura unitate de învățământ destinată preșcolarilor din zonă.

„Comuna Mahala are patru sate și peste 7 000 de locuitori români, iar noi nu am avut grădiniță niciodată. Anul acesta, cu ajutorul domnului primar Băluță de la Sectorul 4 din București, care ne-a ajutat cu 50.000 de euro, am reușit să avem o grădiniță”, a declarat Elena Nandriș, primarul comunei Mahala.