Un căpitan al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a ajuns la spital în stare gravă, după ce noaptea trecută a fost bătut într-o cafenea din centrul Moscovei.

Presa rusă scrie că între agentul FSB și clienții localului s-a iscat o ceartă care a culminat cu un schimb de pumni. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în cafenea.

Din imagini se vede că după ce s-au îmbrâncit în local, căpitanul FSB și bărbații cu care a intrat în conflict, au ieșit în afara localului unde au continuat bătaia. Unul dintre clienții localului i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul agentului de securitate, iar acesta și-a pierdut conoștința și a căzut pe asfalt unde a rămas nemișcat.

Victima a fost dusă la spital și internată în secția de neurochirurgie.

Este de menționat că FSB este serviciul secret al Federației Ruse, succesor al KGB-ului, fiind înființat oficial în 1995. Sediul central se află în Moscova.

Principalele responsabilități sunt în interiorul țării și includ contra-inteligență, securitate internă și de frontieră, contra-terorism și supraveghere, precum și investigarea altor tipuri de infracțiuni grave și încălcări ale legii federale. Are sediul în Piața Lubyanka, centrul Moscovei, în clădirea principală a fostei KGB.

Conform Legii Federale din 1995 "Despre Serviciul Federal de Securitate", direcția FSB este executată de președintele Rusiei, care numește directorul FSB.

Toate agențiile de aplicare a legii și de informații din Rusia funcționează sub îndrumarea FSB, dacă este necesar. FSB are aproximativ 66.200 de angajați uniformi, inclusiv aproximativ 4.000 de trupe speciale. De asemenea, are aproximativ 160 000-200 000 de polițiști de frontieră. În conformitate cu articolul 32 al Legii constituționale federale privind guvernul Federației Ruse, FSB răspunde direct președintelui federației ruse și directorului FSB, în timp ce un membru al guvernului federației ruse, condus de președintele Guvernului, raportează numai președintelui.