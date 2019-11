Un nou ”atac armat în masă” a avut loc în Statele Unite, unde patru bărbaţi tineri au fost ucişi, iar alţi şase răniţi, la o reuniune de familie, într-o reşedinţă în oraşul Fresno, în statul California, relatează AFP.

Potrivit primelor elemente ale anchetei, unul sau mai mulţi suspecţi au pătruns într-o reşedinţă în care erau adunate aproximativ 35 de persoane, inclusiv copii, pentru a urmări un meci de fotbal american, în cadrul unei ”reuniuni de familie”, a declarat pentru presă Michael Reid, un reprezentant al Poliţiei din Fresno.

Atacatorul sau atacatorii au ”deschis apoi focul în grădină, unde se afla majoritatea persoanelor, împuşcând zece”.

Trei peraoane au murit la faţa locului, ”toţi bărbaţi de tip asiatic, în cu vârste cuprinse între 25 şi 30 de ani”, iar un al patrulea, transportat în stare critică la un spital, a murit din cauza rănilor.

Alte şase persoane au fost rănite ”mai uşor”, iar viaţa nu le era în pericol, a subliniat poliţistul.

Autorul sau autorii focurilor de ramă, încă neidentificaţi, au reuţit să fugă de la faţa locului, iar anchetatori încercau să le ia urma examinând imagini de supraveghere video şi interogând numeroşi vecini care au dat alerta dupăce au auzit tirurile, către ora locală 18.00.

Police in the California city of Fresno were investigating a mass shooting at a football game party on Sunday (November 17) in which at least nine people were shot, killing several, with others left in critical condition, a police spokesman said.https://t.co/5ig2my4IZY pic.twitter.com/Wgfi3aFvrB