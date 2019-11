Veneţia, afectată de inundaţii devastatoare în această săptămână, a fost afectată duminică de încă o maree, nivelul apei ajungând la 150 de centrimetri. Este cea mai grea săptămână pentru oraş de câtd există statisticile oficiale cu privire la maree, în 1872, relatează Reuters.

Centrul de monitorizare a fluxului avertizase că nivelul apei ar putea fi duminică de 160 cm. La ora 12.10 GMT, s-a atins cel mai înalt nivel al zilei, 150 cm, care nu a fost departe de previziuni.

Apa a inundate Piaţa San Marco şi sute de voluntari ajută localnicii să facă faţă situaţiei.

Marţi, Veneţia a fost inundată de cel mai ridicat flux din ultimii 50 de ani. Apa a atins atunci un nivel maxim de 1,87 de metri, iar alarma pentru inundaţii a sunat de-a lungul canalelor oraşului italian.

De luni până acum, Veneţia a fost lovită de patru maree de peste 140 cm, ceea ce face ca aceasta să fie cea mai grea săptămână pentru oraş din ultimii 150 de ani.

Primarul Luigi Brugnaro estimează daunele provocate de inundaţii la aproximativ un milion de euro.

LOOK: Venice continues to experience severe flooding due to high tide. Water level at 147 cm. | via @myemulingtapang pic.twitter.com/Wkwr2ydiMT