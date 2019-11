Președintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a dat o lecție liderului de la Elysee. Aflat la sfârșit de mandat, Donald Tusk a avut cuvinte grele la adresa președintelui Franței, după declarațiile sale șocante despre „Europa suverană”.

Toate declarațiile acestui fost militant al sindicatului polonez Solidarnosc sunt opuse președintelui francez. Într-un interviu acordat pentru The Economist, Macron a declarat că împărtășește punctele de vedere ale premierului maghiar Viktor Orban (cu privire la reconsiderarea relației cu Rusia) și că speră ca Orban să-i convingă și pe polonezi să-și schimbe poziția față de Moscova.

Recentele cuvintele președintelui francez cu privire la „moartea cerebrală” a NATO au șocat cancelariile țărilor din est, care nu sunt dispuse să denigrarea Alianței care îi protejează de vecinul rus, fost ocupant pentru unii, scrie Le Point.

Donald Tusk, dacă împărtășește dorința de a construi o „Europă suverană”, a criticat comportamentul președintelui francez în timpul ultimului Consiliu european, unde a fost unul dintre puținii care au refuzat deschiderea negocierilor de aderare pentru două țări din Balcanii de Vest, Albania și Macedonia de Nord.

Nu trebuie să fiți istoric ca să înțelegeți

Idee pusă pe masă de Macron, care a sugerat o îndepărtare de tutela americană a NATO pentru a „reconsidera” o relație mai armonioasă cu Rusie, de a „regândi relația strategică a UE cu Rusia” fără „nici o naivitate”, pentru că UE și Rusia s-ar putea „coordona mai bine” în lupta antitero, ar putea să colaboreze în cyberspațiu, mai degrabă decât să facă război, l-a scos din sărite pe Donald Tusk.

Tusk a precizat că, încă din prima zi a mandatului său în fruntea Consiliului European, „nu a încetat să facă față tentativelor de destabilizare a Poloniei”.

„Nu am nici un dubiu că obiectivul strategic al lui Vladimir Putin constă în nu numai reluarea controlului teritoriilor din fosta URSS dar în egală măsură în slăbirea sistematică a Uniunii Europene, provocând diviziuni interne. Trebuie să le reamintesc mereu altora, în mod public, în fiecare săptămână, că Rusia nu este partenerul nostru strategic ci problema noastră strategică. Am fost calificat chiar monomaniac pentru că am fost vigilent în legătură cu acest subiect”, a declarat Donald Tusk.