Constructorul italian de automobile sportive Ferrari a dezvăluit joi coupe-ul Roma, al cincilea nou model lansat în acest an, prin care speră să câştige noi clienţi, transmite Reuters.

Noul model este unul de tip grand tourer (GT), un tip de automobil care este conceput să fie mai confortabil decât automobilele sport la drumurile lungi. Ferrari a precizat că modele de tip GT ar urma să fie responsabile pentru aproximativ 40% din vânzările sale totale în 2022, faţă de 32% în prezent.

Roma este un 2+ coupe, ceea ce înseamnă că are şi două scaune mai mici în spate. Preţul de cost al noului coupe ar urma să fie uşor peste 200.000 de euro în Italia, iar vor începe în vara lui 2020, a declarat directorul de marketing şi comercial de la Ferrari, Enrico Galliera. Roma este destinat "celor care ar dori să conducă un automobil sportiv, sau un Ferrari, dar le este teamă de Ferrari şi de automobilele sport", a spus Galliera.





Ferrari Roma este echipat cu un motor V8 de 620 de cai, iar design-ul a fost conceput astfel încât "să fie o reprezentare a modului de viaţă lipsit de griji care a caracterizat Roma în anii 1950 şi 1960".

Alte noi modele lansate în acest an de Ferrari includ un alt GT, modelul 812 GTS, prezentat în luna septembrie precum şi F90 Stradale, primul automobil hibrid al Ferrari. Constructorul italian urmează să încetinească lansarea de noi modele în condiţiile în care vrea să obţină o creştere a preţului mediu de comercializare a autovehiculelor.



"2020 va fi un an de consolidare pentru noi, vrem să fim siguri că clienţii noştri înţeleg poziţionarea pe piaţă a tuturor modelelor pe care le-am lansat acest an", a spus Galliera.

Preşedintele John Elkann a spus şi el că Ferrari, companie care anul trecut a vândut mai puţin de 10.000 de automobile, nu va încerca să ajungă din urmă rivalul german Porsche, care produce anual peste 250.000 de automobile sportive şi SUV-uri.



Însă pentru a profita şi mai mult de numele său, Ferrari intenţionează să lanseze noi colecţii de îmbrăcăminte şi accesorii, oferte de entertainment, produse şi servicii de lux pentru clienţii săi.

sursa: agerpres.ro