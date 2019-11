Comentariile critice ale preşedintelui francez Emmanuel Macron referitoare la NATO sunt ''periculoase'', a atenţionat premierul polonez Mateusz Morawiecki într-un interviu publicat duminică seara de Financial Times, transmite Reuters.



NATO este ''cea mai importantă alianţă din lume atunci când vine vorba de apărarea libertăţii şi a păcii'', a subliniat Mateusz Morawiecki.



''Eu cred că dubiile preşedintelui Macron despre angajamentul NATO faţă de apărarea colectivă îi pot face pe ceilalţi aliaţi să se întreba dacă nu cumva însăşi Franţa este cea care este îngrijorată de respectarea angajamentelor sale. Sper că noi încă putem conta pe Franţa în îndeplinirea obligaţiilor sale'', a afirmat şeful executivului polonez.



''Franţa alocă sub 2% din PIB pentru apărare. Cred că merită să ne întrebăm de ce anumite aspecte ale NATO nu arată aşa cum ne dorim. Şi nu este vorba despre lipsa de angajament a SUA faţă de alianţă, ci mai degrabă despre lipsa de reciprocitate din partea unor aliaţi europeni'', a continuat Morawiecki.



Într-un interviu publicat joi de săptămânalul britanic The Economist, cu mai puţin de o lună înaintea Summitului NATO de la Londra, preşedintele Franţei a susţinut că "suntem pe punctul de a asista la moartea cerebrală a NATO", explicându-şi opinia prin dezangajarea SUA şi comportamentul Turciei, stat membru al Alianţei Nord-Atlantice.



"Nu există nicio coordonare a deciziei strategice a SUA cu partenerii din NATO şi asistăm la o agresiune desfăşurată de un alt partener din NATO, Turcia, într-o zonă unde sunt în joc interesele noastre, fără coordonare. Ceea ce se întâmplă este o problemă enormă pentru NATO", a afirmat Macron.



În aceste condiţii, şeful statului francez a pus sub semnul întrebării viitorul articolului 5 al Tratatului Nord-Atlantic, care prevede o solidaritate militară între membrii Alianţei dacă vreunul dintre ei este atacat. "Ce va însemna articolul 5 mâine? Dacă regimul lui Bashar al-Assad decide să răspundă Turciei, asta înseamnă că noi ne vom implica? Este o întrebare reală", a spus Emmanuel Macron.

