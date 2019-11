Theodor Paleologu, candidatul partidului PMP la alegerile prezidențiale, a votat la liceul „Spiru Haret”, din București. Theodor Paleologu a declarat că a votat pentru „o Românie a respectului pentru muncă, pentru educație, pentru moștenirea culturală a României și a Europei, respect pentru românii de toate vârstelele: tineri și bătrâni, pentru românii din afara țării.

„A vota înseamnă a îndeplini o îndatorire, e un act sacrosanct în democrație, e o chestiune de respect. Am votat pentru, pentru că în primul tur nu se votează contra, în primul tur se votează pentru. Pentru valori, pentru convingeri, pentru idei, pentru idealuri. Am votat pentru ca fiul meu să aibă mai multe motive pentru a trăi și de a munci în România, pentru ca tinerii din generația lui să aibă motive să rămână în țară și să contribuie la bunăstarea acestei țări. Am votat pentru o Românie a respectului: respect pentru muncă, pentru educație, pentru moștenirea culturală a României și a Europei, pentru respect pentru românii de toate vârstelele: tineri și bătrâni, pentru românii din afara țării.

De asemenea, trebuie ca românii să ceară respect din partea celor care îi conduc”, a declarat Theodor Paleologu, candidat la alegerile prezidențiale.

Duminică, 10 noiembrie, românii sunt așteptați la vot, la alegeri prezidențiale 2019. Dacă viitorul președinte nu va fi decis în primul tur, pe data de 24 noiembrie 2019 se organizează al doilea tur de scrutin.

Sursa: digi24.ro