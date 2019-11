Donald Trump junior a publicat miercuri pe Twitter numele unui angajat al Agenţiei Centrale americane de Informaţii (CIA), Eric Ciaramella, pe care-l prezintă ca fiind agentul care a declanşat procedura de destituire a tatălui său, dând astfel deovadă de dispreţ faţă de reglementările care-i protejează pe avertizorii de integritate, relatează AFP.

Fiul preşedintelui american a reprodus astfel o identitate care circulă de săptămâna trecută în presa apropiată extremei drepte şi pe care AFP nu este în măsură să-l confirme.

În mesajul său postat pe Twitter, Donald Trump Jr îl acuză că a acţionat împreună cu ”anti-Trump” şi postează un link către un articol acuzator al site-ului de ştiri Breitbart (drapta radicală).

