Preşedintele turc Recep Tayyip Erodgan a anunţat miercuri că Turcia a arestat-o pe soţia lui Abu Bakr al-Baghdadi, liderul Statului Islamic (SI) mort într-o operaţiune a unui comando american la sfârşitul lui octombrie, relatează AFP.

”Noi am prins-o pe soţia sa - o spun azi pentru prima oară -, dar nu ne dăm mari în acest subiect”, a declarat într-un discurs, la Ankara, Recep Tayyip Erdogan.

#Erdogan says Turkey detained the wife, sister and brother-in-law of al-Baghdadi in #Syria, but unlike Americans they are not bragging about it. He says disclosing the detention of the wife for the first time.



He is talking to you @realDonaldTrump pic.twitter.com/OsciBbKKaG