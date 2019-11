Poliţia din Vietnam a arestat opt persoane în legătură cu descoperirea a 39 de vietnamezi morţi într-un camion în apropiere de Londra luna trecută, au relatat luni media de stat, preluate de Reuters.

Poliţia din Marea Britanie a inculpat săptămâna trecută doi bărbaţi pentru ucidere din culpă în legătură cu respectivele decese, cadavrele fiind găsite la 23 octombrie în containerul unui camion în comitatul Essex.



"Pe baza a aceea ce aflăm de la suspecţi, vom lansa investigaţii pentru a combate şi eradica aceste reţele care duc ilegal oameni în Marea Britanie", a declarat şeful poliţiei din provincia Nghe An, Nguyen Huu Cau, conform Agenţiei Vietnameze de Ştiri (VNA).



"Cel mai important lucru acum este să gestionăm consecinţele incidentului şi să ajutăm rudele să primească trupurile neînsufleţite", a adăugat Cau.



El a mai spus că poliţia tratează tragedia ca un incident de trecere ilegală a frontierei, şi nu ca pe un caz de trafic de persoane, conform VNA.



Majoritatea victimelor sunt din provinciile învecinate Nghe An şi Ha Tinh, din partea de centru-nord a Vietnamului, unde lipsa perspectivelor de a găsi locuri de muncă, încurajările din partea autorităţilor, bandele care trec persoane ilegal frontiera şi dezastrele de mediu sunt cauze comune ale valului de migranţi.



Vineri, poliţia din Ha Tinh a anunţat că a arestat două persoane şi a citat altele pentru a fi interogate sub suspiciunea de implicare în incident.



Descoperirea cadavrelor într-un camion într-un complex industrial a scos în evidenţă traficul ilegale prin care persoane sărace din Asia, Africa şi Orientul Mijlociu se aventurează în călătorii periculoase spre Occident.



Presupusul şofer al camionului a fost deja pus sub inculpare pentru omor din culpă, iar vineri poliţia britanică a anunţat că Eamon Harrison, un tânăr de 23 de ani din Irlanda de Nord, a fost de asemenea inculpat cu 39 de capete de acuzare de omor din culpă, precum şi trafic de persoane şi încălcări ale legislaţiei privind imigraţia.



Duminică, o delegaţie de diplomaţi şi poliţişti vietnamezi, condusă de un ministru adjunct, a plecat spre Marea Britanie pentru a sprijini eforturile de identificare a victimelor din 'camionul morţii' din Essex.

