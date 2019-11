Furnizorii de reţele 5G trebuie să fie supuşi unei evaluări riguroase, iar protejarea reţelelor de comunicaţii de generaţie viitoare împotriva perturbării sau manipulării şi asigurarea vieţii private a libertăţilor individuale ale cetăţenilor sunt vitale, se arată în Memorandumul de înţelegere cu privire la dezvoltarea tehnologiei 5G, semnat între Guvernele României şi Statelor Unite, publicat pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), sub forma unui document scanat.

"Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii menţionează că, prin prisma abordării de securitate bazată pe riscuri, este necesară o evaluare atentă şi completă a furnizorilor 5G. Considerăm că toate ţările trebuie să se asigure că se apelează numai la furnizori de încredere pentru a proteja reţelele de acces sau interferenţe neautorizate. O evaluare riguroasă a furnizorilor ar trebui să includă următoarele elemente: indiferent dacă vânzătorul este supus, fără control judiciar independent, unui control al unui guvern străin, indiferent dacă vânzătorul are o structură transparentă de proprietate şi indiferent dacă vânzătorul are un istoric al comportamentului corporativ etic şi este supus unui regim de registru legal şi practici corporative transparente", se menţionează în documentul de o pagină.



Conform Memorandumului, protejarea reţelelor de comunicaţii de generaţie viitoare împotriva perturbării sau manipulării şi asigurarea vieţii private a libertăţilor individuale ale cetăţenilor din Statele Unite ale Americii, din România şi din alte ţări, sunt vitale.



Recent, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Sorin Grindeanu, declara, într-o conferinţă de presă, că, personal, nu ar fi clasificat Memorandumul pe care România l-a semnat cu SUA, "dar a fost decizia Guvernului şi poate noul Executiv va lua o altă hotărâre, aceea de a declasifica documentul".



"Personal, nu aş fi clasificat acest Memorandum pe care România l-a semnat cu SUA, dar a fost decizia Guvernului. Poate noul Guvern va lua o altă decizie, de a declasifica acest document. Toată lumea (operatorii telecom - n. r.) şi-a dat seama de anumiţi paşi, iar noi am făcut această conferinţă de presă pentru a oficializa acest proces. Operatorii au urmărit întregul proces şi şi-au dat seama de situaţie. Lucrurile astea nu cred că au fost necunoscute pentru operatori. Situaţia unei licitaţii de succes, şi sunt convins că va fi una de succes, este una care îi dă transparenţă spunând toate condiţiile. Dacă noi ne aflăm în situaţia să organizăm această licitaţie nespunând toate condiţiile tuturor celor care doreau să închirieze spectru, nu am fi avut o licitaţie de succes. Atâta timp cât tu nu spui de la început toate condiţiile, cei care sunt pe partea cealaltă vor fi circumspecţi", a menţionat Grindeanu.



Pe de altă parte, oficialul ANCOM a anunţat că licitaţia pentru acordarea licenţelor 5G va fi organizată în prima jumătate a anului viitor, dacă se vor respecta unele condiţii, transpunerea setului de măsuri pe securitatea reţelelor de la Comisia Europeană, transpunerea Memorandumului cu SUA în legislaţia primară şi adoptarea Hotărârii de Guvern pentru preţurile de pornire şi calendarul de achitare a taxelor.



Guvernele SUA şi României, prin ambasadorii Hans Klemm şi George Maior, au semnat, în data de 20 august 2019, la Washington, un Memorandum de înţelegere cu privire la dezvoltarea tehnologiei 5G.



ANCOM a anunţat, pe data de 7 iunie 2019, că procedura de licitaţie pentru acordarea resurselor de spectru disponibil în benzile desemnate pentru implementarea tehnologiei de noua generaţie 5G urmează să fie finalizată până pe data de 31 octombrie, iar licenţele de utilizare vor fi acordate până la finalul anului. Calendarul aferent organizării licitaţiei pentru 5G a fost finalizat în data de 21 iunie în cadrul Consiliului Consultativ, iar documentul de poziţie se referă la acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz.

