Castelul Shuri din arhipelagul japonez Okinawa, înscris pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, a fost în mare parte distrus de un incendiu în noaptea de miercuri spre joi, conform anunţului făcut de autorităţile locale, informează AFP şi dpa.

Castelul reprezintă unul din principalele componente ale unui complex istoric din perioada regatului Ryukyu, locuit începând cu secolul al XV-lea. Structura din lemn distrusă de flăcări a fost reconstruită după cel de-al doilea război mondial.



Mass-media japoneză a informat că nu au fost semnalaţi răniţi.



În jurul orei locale 07:30 (22:30 GMT), incediului era în mare parte sub control, deşi fumul continua să se înalţe din mai multe locuri, după cum se putea observa în imaginile difuzate de canalul public de televiziune NHK.



"Motivele incediului nu au fost identificate deocamdată, dar un sistem de alarmă s-a declanşat în jurul orei 02:30 dimineaţa", a declarat joi pentru AFP Ryo Kochi, un purtător de cuvânt al poliţiei din Okinawa.



Focul "a cuprins templul principal şi pare că s-a extins rapid asupra tuturor structurilor principale ale complexului (...). Pompierii continuă să acţioneze", a adăugat Ryo Kochi.



"Sunt profund şocată de ştirea despre incendiul castelului Shuri", a declarat Mikiko Shiroma, primarul localităţii Naha, unde se află castelul, în cadrul unei reuniuni de urgenţă.



"Este un sit al Patrimoniului mondial ce reprezintă Okinawa. Oraşul Naha va face tot posibilul, tot ce ne stă în putinţă" pentru a gestiona incendiul şi consecinţele sale, a adăugat Mikiko Shiroma.



Kochi a precizat că un eveniment turistic a fost găzduit de castel până pe 27 octombrie şi că activităţi din cadrul acestui proiect au avut loc până la ora 01:00 dimineaţa, dar că nu se poate stabili deocamdată vreo legătură între aceste activităţi şi declanşarea incendiului.



Distrus în 1945, în timpul atacurilor americane din cel de-al doilea război mondial, complexul din care face parte castelul a fost reconstruit şi redeschis publicului ca parc naţional în 1992.



Pentru fidelitatea istorică cu care a fost reconstruit, castelul Shuri a fost înscris în anul 2000 pe Lista patrimoniului mondial UNESCO împreună cu ansamblul arhitectural care îl înconjoară şi alături de alte situri Ryukyu din regiune.

sursa: agerpres.ro

