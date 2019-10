„Azi-noapte, Statele Unite ale Americii au făcut dreptate: Abu Bakr al-Baghdadi este mort”, a declarat președintele american de la pupitrul Casei Albe.

„Al-Baghdadi a fost cel mai crud lider al terorismului și cea mai importantă țintă a politicii mele externe”, a adăugat Trump, care a mulțumit, în discurs membrilor comunității de informații și militarilor americani care au contribuit la moartea fostului lider al Statului Islamic.

Trump a mai mulțumit, cu această ocazie, Rusiei, Turciei, Siriei, Irakului și rebelilor kurzi din Siria, pentru ajutorul acordat în misiune. Kurzii i-au ajutat, astfel, pe americani, cu „informații prețioase”

Liderul american a precizat că al-Baghdadi a fost „un om violent care a murit în mod violent”.

Președintele Trump a spus că militarii americani l-au încercuit pe Baghdadi, moment în care acesta și-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Trei dintre copiii liderului ISIS au murit în explozie.

„A murit în momentul în care a ajuns într-o fundătură, într-un tunel. A plâns și s-a văitat tot timpul”, a povestit Trumnp. „Imobilul în care se ascundea fusese deja curățat: oamenii săi au fost ori omorâți ori capturați. Unsprezece copii au fost evacuați în siguranță, în vreme ce trei dintre ei au fost luați cu el (al-Baghdadi). Câinii noștri i-au luat urma în tunel dar, când el a ajuns în fundătură, și-a detonat vesta, omorându-i și pe cei trei copii.

Potrivit lui Trump, niciunul dintre militarii americani implicați în operațiune nu a decedat.

„Noaptea trecută a fost o seară minunată pentru Statele Unite și pentru restul lumii. Un lider crud al terorismului a fost eliminat. Oameni nevinovați nu vor mai avea de suferit de pe urma lui. A murit ca un câine, a murit ca un laș. Lumea este acum un loc mai sigur fără el. Dumnezeu să binecuvânteze America”, a spus Trump.

Președintele SUA a declarat reporterilor, în timpul discursului rostit la Casa Albă, că Abu Bakr al-Baghdadi s-a aflat sub supravegherea americanilor timp de două săptămâni și că „alte 2-3 misiuni” au fost anulate, înaintea misiunii reușite de aseară.

Trump a mai spus că militarii americani au zburat, în timpul misiunii, asupra spațiului aerian al Rusiei, conform CNN.

„A fost o misiune periculoasă”, a spus președintele SUA, care a privit întreaga operațiune din celebra „Situation Room” de la Casa Albă, fără a da, însă, detalii legate de feed-ul transmisiei.

În timpul raidului „executat impecabil” în timpul nopții, membrii forțelor de operații speciale ale SUA s-au aflat sub focul inamic, a spus Trump, care a adăugat că această problemă a fost „eliminată” de militarii americani.

„Forțele speciale au executat un raid de noapte periculos în nord-vestul Siriei și și-au îndeplinit misiunea în mare stil, au fost incredibili. M-am uitat mult. Nu am pierdut niciun militar, în timp ce o mulțime de luptători din anturajul lui Baghdadi au murit odată cu el”.

Abu Bakr al-Baghdadi, pe numele său real Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri, a devenit unul dintre cei mai căutați teroriști din lume în 2014, după ce teroriștii grupării Stat Islamic au capturat orașul irakian Mosul.

Here is an alleged aftermath video of the site in Syria’s Idlib/Bashira where US operation targeted ISIS leader Al Baghdadi. pic.twitter.com/2Hy5AvOX2D