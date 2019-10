Preşedintele american Donald Trump, un vechi admirator al firmei lui Steve Jobs, a criticat sâmbătă dispariţia butonului fizic la noile iPhone, o reclamaţie pe care i-a adresat-o în mod direct, pe Twitter, lui Tim Cook, CEO-ul Apple, relatează AFP.

”Lui Tim: butonul iPhone-ului era CU MULT mai bun decât trecerea degetului peste” ecran, a scris el vineri pe Twitter.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!